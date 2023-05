Guardiola: “La Champions è speciale, ma non è un’ossessione. Grande primo tempo, poi abbiamo gestito”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Prime Video dopo la vittoria sul Real Madrid, che consente agli inglesi l’accesso alla finale di Champions.

Queste le sue parole: “Siamo in finale di Champions League, non succede spesso. Provo molta felicità. E’ la seconda volta in tre anni, ora prepariamo la gara di domenica che sarà utile per vincere il campionato e poi penseremo alla Champions League”.

Per lei la Champions League è un’ossessione? “No, la Champions League è speciale, sappiamo che è una competizione difficile. Abbiamo fatto una grande gara, specie nel primo tempo, mentre nella ripresa non tanto col tempo giusto. Ma siamo finale, siamo lì”.

A un certo punto ha mandato dei baci a qualcuno: a chi? “A Grealish. Perché in quel momento non si poteva andare su e giù, la partita si doveva fermare e Grealish l’ha capito e l’ha fatto”.

Foto: twitter City