Guardiola ko nel derby ma attacca l’arbitro: “Il gol dell’1-1 dello United era fuorigioco”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dopo la sconfitta nel derby con lo United, attaccando l’arbitraggio.

Queste le sue parole: “Il gol del pareggio dello United era nettamente fuorigioco. Su quell’azione Rashford è in fuorigioco, Bruno Fernandes no. Ma Rashford interviene nella giocata e così facendo distrae il nostro portiere e i nostri difensori. Non è un gol regolare, ma sappiamo in che stadio difficile e che per l’arbitro in stadi così è sempre difficile”.

Foto: twitter Manchester City