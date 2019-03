Guardiola: “Juve? Ho due anni di contratto, via dal City solo se mi esonerano”

Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha parlato anche del suo futuro nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Watford: “Futuro alla Juve? Non so perché i media dicano queste cose, hanno trasformato un tweet in una notizia. Io ho ancora due anni di contratto qui e me ne vado solo se mi esonerano. Se mi vogliono altrove, io resto al City”, ha chiosato Guardiola.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City