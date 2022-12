Guardiola: “Julian Alvarez tornerà ancora più forte dal Mondiale. Dualismo con Haaland? No, mi serviranno entrambi”

Prima della gara con il Leeds, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, si è soffermato sul momento di Julian Alvarez, protagonista del Mondiale in Qatar e che ora dovrà provare a insidiare anche Haaland per un posto da titolare nel City.

Queste le sue parole: “Prima di tutto, tutti noi siamo incredibilmente felici per lui. È un po’ come Messi, no? Deve vincere il Mondiale per ottenere il merito o la posizione che forse si merita. L’Argentina avrebbe potuto perdere ai rigori contro l’Olanda o uscire ai rigori contro la Francia. Anche se non fossero stati campioni, Messi rimane lo stesso giocatore eccezionale. Julian, ovviamente, è un giocatore completamente diverso. Anche se anche lui non ha bisogno di giocare un Mondiale, di vincere un Mondiale per sapere esattamente che tipo di giocatore è. Naturalmente per lui è qualcosa di incredibile, essere campione del mondo. Grazie all’Argentina tornerà ancora più forte e questo è un’ottima notizia per noi. Dualismo con Haaland? Assolutamente no, la stagione è lunghissima, mi serviranno entrambi”.

Foto: twitter City