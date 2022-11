Guardiola ironizza su Ibrahimovic: “Sono geloso se i miei giocatori fanno bene, ha ragione lui”

Pep Guardiola, in conferenza stampa ironizza e scherza su quanto detto da Zlatan: “Ho sentito dell’intervista, che gli devo rispondere, ha ragione lui, il mio ego è più grande di ogni prestazione dei ragazzi, se Erling fa tanti gol lo sgrido perchè sono geloso e i giornali non parlano più di me. Ibra mi conosce bene, ho un ego enorme.” Dice ridendo il tecnico del Manchester City.

Foto: Twitter City