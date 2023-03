Guardiola incorona il Napoli: “In questo momento è la squadra più forte in Europa”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato della rinascita del calcio italiano, soffermandosi in particolar modo sul Napoli: “Calcio italiano rinato? Mi fa piacere, ho vissuto due anni in Italia ed ho tanti amici lì. Non è una casualità, il Napoli è forse la squadra in questo momento più forte in Europa, come qualità di gioco è vicina all’Arsenal”.

Foto: Twitter Manchester City