Guardiola: “In otto anni non era mai successo. Mi piacerebbe ci fosse una sola ragione, ma ce ne sono molte”

Guardiola ha dichiarato: “Siamo un po’ fragili in questo momento, è ovvio. Facciamo fatica a segnare e quando finalmente arrivano, loro ci puniscono. Stiamo giocando con un po’ di negatività nei nostri pensieri, ma è normale. Il calcio è anche una questione di umore.” Ha aggiunto in seguito: “Siamo sempre stati una squadra consistente nel concedere poche occasioni. Il nostro gioco era basato sul controllo. Ma questa non è una squadra creata per fare box-to-box 40 volte in una partita, non siamo bravi in questo. Siamo sempre stati una squadra che concedeva poco, ma ora ne concediamo di più. Mi piacerebbe ci fosse una sola ragione, ma ce ne sono molte”.

Foto: twitter city