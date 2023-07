Guardiola: “In futuro sempre più top player andranno in Arabia”

In conferenza stampa, Pep Guardiola ha parlato così del mercato del suo Manchester City: “Alcune cose stanno per succedere, il mercato è aperto fino alla fine di agosto. Vedremo cosa succede con i giocatori in prestito e quali giocatori rimarranno qui”. Su Mahrez e l’Arabia: “Avevamo un rapporto speciale, ha qualità tecniche incredibili. Non stiamo cercando un suo sostituto in termini di abilità, perché ogni giocatore è diverso. Ha ricevuto – continua Guardiola – un’offerta incredibile ed è per questo che non potevamo dire ‘non farlo’. Nessuno pensava che così tanti top player avrebbero giocato in Arabia. In futuro sempre più top player andranno in Arabia ed è per questo che i club europei devono essere consapevoli di ciò che sta accadendo”. Su David Silva: “Il suo ritiro è una pessima notizia. E’ stato il migliore che abbia mai visto a giocare nello stretto. Gli auguro il meglio”.

Foto: Twitter Manchester City