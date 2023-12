Guardiola: “Impossibile non avere emozioni in una finale del Mondiale. Il grande obiettivo è saperle gestire”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale per Club contro il Fluminense, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato di come gestire le emozioni durante una finale: “Come puoi giocare una finale di un Mondiale senza emozioni? Le emozioni ci sono. Il grande obiettivo delle finali è saperle gestire”.

Foto: Twitter Manchester City