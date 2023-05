Guardiola: “Il record battuto da Haaland era talmente vecchio che all’epoca Churchill non era ancora primo ministro”

Erling Haaland ha segnato il gol numero 50 nel 2022-2023, diventando il primo giocatore di un club inglese a riuscirsi in una singola stagione dal 1931. Intervenuto ai microfoni di The Athletic, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ne ha così parlato: “Il record che ha battuto Haaland era talmente vecchio che all’epoca Churchill non era ancora diventato primo ministro”.

Foto: Twitter Manchester City