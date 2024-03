Guardiola: “Il mio futuro è al City. Il club mi ha dato il tempo per vincere la Champions”

Intervistato da TNT Sport, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato della sua esperienza nel clun inglese e del tempo che gli è stato dato per poter vincere la Champions.

Queste le sue parole: “Ricordo che quando sono arrivato i dirigenti non ci credevano nella vittoria della Champions, il club non credeva che potessimo farcela. E’ stato un processo, passo dopo passo. Oggi i dirigenti non danno troppo tempo agli allenatori per vincere ma a me l’hanno dato. Ci hanno dato tempo e ora siamo una squadra che crede di poterlo fare di nuovo. Non voglio andarmene, il mio futuro è al City”.

Foto: twitter City