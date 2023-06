Guardiola: “Il Manchester City non ci proverà per Mbappé, lo sanno tutti dove vuole andare”

Pep Guardiola lo mette in chiaro: il Manchester City non si metterà in lizza per Mbappé. Marca ha ripreso delle dichiarazioni che il tecnico catalano ha rilasciato una conferenza stampa prima di partecipare alla quinta edizione del Legends Trophy del golf.: “Non ci proveremo per Mbappé, tutti sanno in quale società vuole andare…“.Parlando della Champions League appena conquistata, ha detto

“Per un club che non aveva mai raggiunto un trofeo, il primo è sempre il più difficile. Sto facendo bene. Ormai è passata una settimana. Ora penso al futuro. Lo sport è sempre la prossima cosa che viene”. Ha quindi espresso un’opinione su Gundogan, che interessa al Barcellona: “So che il Barça è interessato. Spero che rimanga con noi. Se andrà al Barça, faranno un acquisto straordinario. Lottiamo per tenerlo con noi. So che il Barça lo ama. Xavi, lo so, lo ha chiamato molte volte. Se firma per il Barça, gli dirò che si divertirà molto”.

Foto: sito manchester city