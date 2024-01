Guardiola: “Il Bayern è stata la sfida più difficile della mia carriera. Fu complicato arrivare dopo Heynckes”

Durante l’intervista concessa a Dazn, l’attuale tecnico del Manchester City, Pep Guardiola è tornato a parlare dell’esperienza sulla panchina del Bayern Monaco: “Penso che sia stata la sfida più difficile della mia carriera. Perché queste difficoltà? È stato molto complicato arrivare in Germania dopo quello che aveva fatto Jupp Heynckes“. Guardiola fu annunciato a gennaio 2013 ma il suo predecessore, Jupp Heynckes, lasciò da trionfatore assoluto, con un incredibile tripletta. Il catalano è arrivato in Baviera nel 2013 vincendo tre campionati consecutivi, due Coppe di Germania, una Supercoppa Europe e un Mondiale del club. In Champions League, però, le cose non sono andate bene, con tre eliminazioni in semifinale contro tre squadre spagnole: Real Madrid 2014, Barcellona 2015 e Atletico Madrid 2016.

Foto: Twitter City