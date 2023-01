Guardiola: “Il Barcellona è la mia squadra, se mi chiamano devo andare”

Parole d’amore di Pep Guardiola nei confronti del Barcellona, squadra con la quale si è formato sia da calciatore che da allenatore. Il tecnico del Manchester City ha rilasciato le seguenti parole alla vigilia della partita di FA Cup da disputare contro l’Arsenal di Arteta: “L’Arsenal è il club di Arteta da sempre e anche quando faceva l’assistente qui con me, l’unica squadra contro cui non esultava era l’Arsenal. Quando ha ricevuto la chiamata dei Gunners non potevo fermarlo, chi ero io per farlo? Guardate me, sono qui, ma se il Barcellona dovesse chiamarmi, io dovrei andare perché è il mio club”.

Foto: Twitter Manchester City