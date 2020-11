Guardiola: “Ho imparato molto in Premier League, io e il presidente vogliamo rimanere insieme a lungo”

Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK prima della sfida al Tottenham di Mourinho:

“Il calcio inglese è molto affascinante perché ci sono diverse culture in un solo campionato. Ho imparato molto come allenatore da quando sono qui, guardando sia i grandi allenatori che i grandi calciatori che fanno parte della Premier League.

Sento di essere un allenatore migliore, quindi posso soltanto ringraziare il Manchester City per quest’opportunità. Rimarrò più a lungo e mi divertirò ancora, continuando ad imparare da tutti loro. In cinque stagioni ci sono stati alti e bassi, ma io e il presidente Al Mubarak abbiamo parlato, valutando la nostra situazione nel complesso, e abbiamo deciso che possiamo rimanere ancora insieme a lungo”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City