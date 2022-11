Guardiola: “Haaland sta molto meglio, vedremo se giocherà”

Prima della partita contro il Fulham, l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola è tornato a parlare in conferenza stampa, cominciando dall’argomento del giorno in casa Manchester City, ovvero le condizioni di Erling Haaland: “Sta molto meglio, decideremo oggi sul suo impiego. Nel pomeriggio ci alleneremo e poi vedremo. Tutto dipende da quello che dice lui e da quello che dicono i medici. Potrebbe essere che sarà in campo per 90 minuti o meno.” L’ex allenatore blugrana ha parlato anche di Gerard Piquè, che ha allenato il difensore spagnolo per diversi anni al Barcellona: “Era un giocatore da grandi partite, non ne sbagliava mai una, o si comportava in modo inappropriato. La gente ha bisogno di quel tipo di giocatori nei grandi club. Per me è stato un onore allenarlo”.

Foto: Twitter City