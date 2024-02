Guardiola: “Haaland? Momento non facile. Viene da un infortunio e ha perso la nonna. Ma sta rispondendo sul campo”

Il Manchester City batte 1-0 il Brentford e si riporta a -1 dalla vetta, occupoata dal Liverpool in Premier. Ma in casa City il problema è un Haaland spento, nonostante il gol decisivo.

A parlarne è stato il manager Pep Guardiola, che ha così dichiarato: “I grandi calciatori, i grandi attaccanti segnano tanti gol. Non criticateli, perché poi finiscono per tapparvi la bocca. Prima o poi si va sempre a finire lì. Non è nel periodo di miglior forma e non potrebbe essere altrimenti: “È fuori da due mesi, la scorsa settimana per lui è stata estremamente dura: ha perso la nonna e per un qualsiasi essere umano non è facile. Normale che non sia al meglio della forma dopo due mesi di assenza. Non mi aveva detto nulla della morte di sua nonna, me ne sono reso conto più tardi e poi abbiamo parlato dei suoi sentimenti e del dolore vissuto anche dal padre. In partite di questo tipo, comunque, c’è bisogno di un giocatore come Erling”.

Foto: twitter City