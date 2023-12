Guardiola: “Haaland ha un problema da stress al piede. Non so quando tornerà”

Erling Haaland ha dato forfait per la sfida odierna contro il Luton Town. La stella norvegese non si è neanche accomodata in panchina. Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola si è così espresso a riguardo: “Ha un problema causato da stress al piede. Non so quando tornerà. Cercheremo di capire giorno per giorno, settimana per settimana. Aspetteremo e vedremo cosa succede. Il nostro attaccante sarà Julian Alvarez”.

Foto: Twitter Manchester City