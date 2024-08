Guardiola: “Haaland ha statistiche incredibili, ma il migliore che abbia mai avuto è Messi”

Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha così parlato di Erling Haaland: “È molto affidabile sui rigori. Ha fatto l’assist per il secondo gol e poi è stato fantastico nel terzo. La scorsa stagione è stata difficile per lui, soprattutto all’inizio. Si sentiva stanco e spesso avvertiva problemi fisici. Questa volta, non avendo partecipato agli Europei, è arrivato più riposato e in buona condizione. Le sue statistiche sono incredibili. Haaland è il centravanti più completo che tu abbia visto? Il centravanti più incredibile che abbia mai visto è Messi. Non ho mai visto niente del genere”.

Foto: twitter uff city