Guardiola: “Haaland è recuperato. Xavi? La pressione a Barcellona è alta”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa, annunciando il rientro di Haaland dall’infortunio.

Queste le sue parole: “Haaland è recuperato. Abbiamo tutta la rosa a disposizione, siamo più forti. Per noi è un giocatore importante. La notizia più importante è che quasi tutta la squadra è in forma. Non abbiamo infortuni: anche Akanj è tornato e si sta allenando bene, non sente dolore al ginocchio. Ci sarà anche Stones”.

Su Xavi: “Non possiamo paragonare la pressione che abbiamo in Inghilterra a quella spagnola, secondo la mia esperienza. Là è mille volte più dura. Sei conferenze stampa a settimana, tante partite…”.

Il suo futuro: “Ho tutto quello che un manager può sognare. Abbiamo cambiato molti giocatori in sette anni, ma tutti ci hanno supportato incredibilmente. Mi sento bene e ovviamente un giorno tutto finirà, ma non ci penso adesso”.

Foto: twitter City