Guardiola: “Haaland? E’ il giocatore che ci serviva, è devastante. Clausola Real? Fantascienza”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato al Mirror dopo la vittoria sul Copenaghen, analizzando i segreti del suo City e parlando di Haaland.

Queste le sue parole: “Clausola per Haaland al Real? Non è vero. E’ fantascienza. Non ha una clausola rescissoria per il Real Madrid, né per qualsiasi altra squadra. Se sono infastidito dalle voci? No. Sono cose che non puoi controllare e noi dobbiamo preoccuparci solo delle cose che possiamo controllare. L’importante è che si sia adattato qui molto bene. È felice ed è la cosa più importante. E’ un giocatore devastante, è il tassello che ci mancava”.

Foto: twitter Manchester City