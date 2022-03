Guardiola: “Grande partita di Egan-Riley e Carson. Buon segno che ci siano aspettative alte”

Il Manchester City ha praticamente archiviato la pratica ottavi di finale dopo la vittoria esterna a Lisbona per 0-5. Dopo lo 0-0 di stasera Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di BT Sport: “Sono molto contento perché in entrambe le partite abbiamo meritato di essere nei quarti di finale di Champions League. Egan-Riley ha giocato davvero bene e non ha sbagliato una palla. È da sette. È un buon segno per un difensore non aver commesso errori. La parata di Carson è stata davvero bella. Se lo merita. È così importante per noi nello spogliatoio. È stato un bene per lui”.

Su Fernandinho: “Vedremo fino alla fine della stagione. Abbiamo ancora due o tre mesi quindi ci siederemo con lui e vedremo qual è la decisione migliore per il club e per lui”.

Sulle aspettative alte per il City in Europa: “È un buon segno. Alla gente non importava cosa fossimo e ora passo dopo passo il club è cresciuto e ormai da molti anni siamo lì in queste competizioni. Ora siamo di nuovo ai quarti di finale fra le migliori otto squadre d’Europa. Imparo a godermi i momenti. Festeggio perché so quanto sia difficile. Quando si affronta ogni avversario è difficile. Ora è il momento di congratularmi con a tutti, puntare sulla Premier League poi la prossima settimana vedremo il sorteggio“.

Foto: Twitter Manchester City