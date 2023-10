Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato anche dell’operato del Var, commentando il clamoroso errore che ha portato all’annullamento del gol di Luis Díaz in Tottenham-Liverpool : “Oggi gli arbitri al Var si sentono troppo protagonisti. E come dicono a Hollywood: “The oscar goes to…””.

Foto: Twitter Manchester City