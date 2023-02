Guardiola: “Giocare bene non è la cosa più importante quando si vogliono vincere trofei”

“Giocare bene non è la cosa più importante quando si vogliono vincere trofei”. Se non citassimo chi ha formulato la frase, sembrerebbe di leggere le parole di Massimiliano Allegri. Invece a dirlo è stato Pep Guardiola, allenatore del City, lui che del bel gioco, il Tiki Taka, ha creato una nuova filosofia un decennio fa.

Guardiola in conferenza stampa ha così parlato del momento dei suoi: “Giocare bene o male non è la cosa più importante in una lunga stagione, soprattutto quando si cerca di vincere dei titoli. La qualità del gioco è impossibile da mantenere in ogni singola partita quando giochi tre volte in una settimana. Siamo nella posizione che avrei potuto sognare all’inizio della stagione. Non mi sarei aspettato di avere tanti punti dopo aver vinto titoli consecutivi, è quasi impossibile. Ci siamo di nuovo quando mancano 15 partite alla fine”.

Foto: twitter City