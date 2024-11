Guardiola: “Futuro di De Bruyne? Deciderà lui, come ha fatto David Silva”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato del futuro di Kevin De Bruyne, frenato da un infortunio al bicipite femorale, è all’ultimo anno del suo contratto e compirà 34 anni a giugno: “Non lo so, dipende da Kevin. Che sia la fine della prossima, o la prossima, o la prossima ancora. Come David Silva, deciderà quando è meglio per lui e per la squadra. Non vorrà trovarsi nella posizione di non poter giocare ogni tre giorni. Quando è disponibile, deve giocare. Non rimaniamo qui perché abbiamo fatto qualcosa di speciale, facciamo le cose qui perché continuiamo a vincere. È questo che ci fa restare qui”.

Foto: Twitter Manchester City