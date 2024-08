Guardiola: “Futuro? Devo decidere se continuare qui, prendermi una pausa o se allenare una Nazionale”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del futuro, non prossimo, relativo a questa stagione, ma almeno dalla prossima, dove potrebbe decidere di affrontare una nuova sfida.

Queste le sue parole: “Devo pensare a cosa fare della mia vita, se voglio continuare qui, se voglio prendermi una pausa, se voglio allenare una Nazionale oppure no. Sono molto emozionato per la stagione, vedo cose che mi piacciono. C’è una nuova sfida, vedere se riusciamo a battere il nostro stesso record”.

Foto: twitter Manchester City