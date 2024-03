Guardiola furioso per il calendario: “A fine stagione saremo esausti”

Pep Guardiola, impegnato nel big match di Premier League di oggi, dove il suo Manchester City sfiderà l’Arsenal, si è pubblicamente lamentato, ai microfoni dei media inglesi, dei pochi giorni di preparazione che i Citizens hanno a disposizione per preparare il doppio confronto dei quarti di Champions League contro il Real Madrid, a causa dei tanti impegni previsti in calendario. Queste le sue parole in proposito:

“Loro hanno nove giorni per prepararsi, nove! Giocano questo fine settimana e poi non giocheranno più fino alla partita con noi. Noi abbiamo mercoledì l’Aston Villa e sabato il Crystal Palace. La differenza è tanta. Vorrei riflettere e chiedere un giorno in più, ma non c’è alcuna possibilità. In Francia il Psg non gioca tra le partite dei quarti. In Portogallo di solito si gioca il venerdì prima della Champions. Noi perché giochiamo di sabato? Perché non ci danno un giorno in più quando le altre squadre non giocano in Europa? Combatteremo con le televisioni? La loro risposta è che ci pagano un sacco di soldi. Alla fine saremo esausti”.

Foto: Twitter Manchester City