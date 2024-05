Guardiola: “Foden è il miglior giocatore della storia del City? Aspettiamo che si ritiri, è ancora così giovane”

“Foden può diventare il calciatore più importante della storia del Manchester City”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, ha così risposto alla domanda: “Perché non aspettiamo che si ritiri? È ancora così giovane. Facciamo così, fatti dare il mio numero. Il giorno che si ritirerà, tu mi chiamerai e io ti risponderò. Foden è un grande successo per tutta l’Academy del City. Se è stato nominato calciatore dell’anno in Inghilterra qualcosa vorrà dire”.

Foto: Instagram Manchester City