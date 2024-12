Guardiola: “Foden disponibile forse per qualche minuto. La Juve è la miglior squadra in Italia”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus, partendo da Foden: “Se ci sarà? Non penso. Forse qualche minuto. Però è bello che sia tornato ad allenarsi e speriamo possa migliorare”.

Sulla difesa: “Si, ovviamente possiamo fare di meglio. Dobbiamo trovare qualcosa dentro di noi per ottenere dei risultati migliori. Sono soddisfatti della squadra e queste partite sono molto importanti”.

Sulla Juventus: “la Juve è la Juve. È la migliore squadra in Italia. Loro sono abituati a giocare sotto pressione e hanno qualità. Hanno fatto un lavoro straordinario contro il Bologna. Sono certo che la Juventus riuscirà a fare bene e non vedo l’ora di incontrarli”.

Infine: “Questo è il nostro modo di giocare e ci prendiamo le nostre difficoltà. Adesso siamo in un momento in cui non stiamo facendo le cose nel modo giusto. Dobbiamo ripartire dalle cose semplici”.

