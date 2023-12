Guardiola: “Faccio fatica a vedere Phillips nel mio progetto”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani contro il Luton Town, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato anche di Kalvin Phillips, centrocampista finito ai margini dei citizens: “Mi dispiace davvero per lui. Ai miei calciatori chiedo una buona personalità e un buon carattere: lui è l’esempio perfetto di queste qualità. È solo che provo a visualizzare un progetto, vedo la mia squadra e ho un po’ di difficoltà a vedere lui in essa, tutto qui”.

Foto: Guardiola Twitter Manchester City training