Guardiola: “Esperienza al Bayern? Quando ti chiama un club del genere è come un treno che passa una sola volta”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato alla vigilia del match con il Bayern, ricordando la sua esperienza in Baviera.

Queste le sue parole: “Il mio passato al Bayern? Quando ti chiama un club del genere devi andare, un treno così passa una volta sola. Non rimpiango quanto è successo lì, si sono tutti presi cura di me e della mia famiglia. Quando sono arrivato a Manchester non mi aspettavo di rimanere così tanto a lungo, ma nella vita a volte pensi certe cose del futuro, pianifichi, e poi non succede. Sono qui, e basta”.

Foto sito Manchester City