Guardiola esalta il Napoli: “Sono impressionato per come giocano, vincerà lo scudetto”

L’allenatore del Manchester City alla Gazzetta dello Sport ha esaltato la stagione del Napoli commentando anche la sfortunata eliminazione di Champions League dei partenopei: “Quelle contro il Milan sono state sempre partite molto combattute quest’anno. Si vince o si perde per margini ristretti che poi però fanno la differenza. Adesso si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions? No, perché io li ho visti e sono rimasto impressionato per come hanno giocato. Il Napoli vincerà lo scudetto. E vedremo l’anno prossimo che cosa farà di nuovo in Champions. Anche il Milan ha giocato bene, poi poteva essere dato un rigore al Napoli, ma è stato un match molto combattuto”.

Foto: Pep Guardiola Twitter ufficiale Guardiola