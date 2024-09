Guardiola esalta Frank: “È uno dei migliori, nessuno ha giocato come il Brentford nei primi 20 minuti”

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Manchester City, il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, ha così parlato di Thomas Frank, allenatore del Brentford: “Negli ultimi nove anno non ricordo una squadra che abbia giocato come il Brentford nei primi 20-30 minuti. Sono straordinari, da quando sono tornati in Premier abbiamo sempre sofferto. Vincere queste gare è fondamentale, è un avvertimento. Frank è uno dei migliori, è questione di tempo prima che arrivi in una big”.

Foto: Twitter City