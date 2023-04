Guardiola elogia Haaland: “Erling è come Messi e Cristiano Ronaldo”

L’allenatore del Manchester City, lo spagnolo Pep Guardiola, rilascia nuove parole d’elogio nei confronti del bomber norvegese Erling Haaland. Il ventiduenne norvegese, ex Borussia Dortmund, con la doppietta inflitta al Southampton è a quota 30 reti in 27 partite in Premier League. Sono, invece, 44 le reti stagionali in 38 partite. I numeri del numero nove lasciano tutti a bocca aperta, anche il suo tecnico che si è espresso così ai microfoni della BBC: “Il secondo gol è stato meraviglioso, non era facile prendere la palla così. Il suo talento è incredibile, abbiamo vissuto due decadi incredibili a livello di marcatori con Cristiano Ronaldo e Messi, ma credo che lui sia a quel livello.Segna tantissimi gol, sono felice che abbia giocato 65 minuti dopo l’infortunio, ci ha aiutati ancora”.

Foto: Instagram Manchester City