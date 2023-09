Guardiola: “È un disastro se non vinciamo la Premier a novembre con 10 punti di vantaggio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato prima della sfida contro il Wolverhampton, partendo dalle assenze: “Non ci saranno Stones, De Bruyne e Bernardo Silva. John sta lavorando da solo ma la prossima settimana o al massimo dopo la sosta sarà disponibile”.

Poi ha proseguito: “Alcuni possono pensare che non la competizione non ci interessava, ma quando vinci la Carabao Cup per quattro volte consecutive come mai nessuno aveva fatto bisogna avere rispetto di quanto abbiamo fatto. La gara è stata buona: loro hanno avuto un buon ritmo. Le partite si vincono e si perdono”.

Infine: “Tutte le gare non sono semplici. Se non vinciamo la Premier League a novembre con 10 punti di vantaggio diventa un disastro. Li rispettiamo: hanno tanta qualità individuale”.

Foto: Twitter Manchester City