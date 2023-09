Guardiola dopo l’eliminazione: “Nella Carabao Cup metto sempre i giocatori che hanno giocato meno”

Ieri sera è terminato il percorso del Manchester City in Carabao Cup, eliminato dopo la sconfitta in trasferta arrivata per mano del Newcastle. Queste le parole di Pep Guardiola a fine gara: “Pensavo che Walker avesse giocato molti minuti, così come Haaland. Abbiamo tante partite davanti a noi. Forse avrei potuto mettere Haaland negli ultimi 10 o 15 minuti, ma ho deciso di non farlo. Abbiamo deciso questo undici, come facciamo sempre nella Carabao Cup da quando sono qui. Nella Carabao Cup metto sempre i giocatori che hanno giocato meno. Se passi, passi. Pensi al titolo quando arrivi in ​​semifinale. Non voglio sprecare energie così presto in questa competizione. Purtroppo abbiamo tanti infortunati e chi gioca abitualmente, oggi non lo ha fatto. Quelli meno impiegati hanno giocato. Purtroppo ho dovuto inserire Manuel Akanji, anche se mi sarebbe piaciuto farlo riposare, ma queste sono le decisioni che prendo sempre“.

Foto: Twitter Manchester City