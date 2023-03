Guardiola: “Domani dobbiamo imporci e vincere, è facile”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League da disputare in casa contro il Lipsia. Il club inglese dovrà vincere per proseguire il cammino nella competizione europea, la partita d’andata in Germania è terminata con il risultato di 1-1. Alcune parole del tecnico spagnolo: “È davvero importante essere in competizione per più trofei. Vogliamo essere vivi in ​​tre competizioni. Avere il piacere di essere in Champions League e in FA Cup, oltre ad essere vicino all’Arsenal. La Champions League è una bella competizione. E’ bello giocare con squadre in un’altra parte d’Europa, lontano dal giocare con le stesse squadre e gli stessi stadi in Inghilterra”.

Lipsia: “Quando ho visto il sorteggio ho detto che il Lipsia era davvero una buona squadra. Napoli, Real Madrid, Liverpool, tutte le squadre in questa fase hanno qualità e punti di forza. Domani davanti alla nostra gente dobbiamo imporci e vincere la partita. È facile, non importa quanti gol, basta vincere la partita ed è quello che dobbiamo fare”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City