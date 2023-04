Guardiola: “Dobbiamo battere l’Arsenal per avere il destino della Premier nelle nostre mani”

Domani sera super big match in Premier League, dove di fatto si deciderà la vincitrice del campionato inglese 2022-23. Il Manchester City sfida l’Arsenal sapendo che vincendo avrà il destino nelle proprie mani.

Lo sa Pep Guardiola che ha così parlato in conferenza stampa prepartita: “Abbiamo avuto molti mesi per arrivare a questa parte del campionato per avere la possibilità nelle nostre mani. Certo, ce l’hanno anche loro perché se vincono dipenderà da loro. Il destino sarà nelle loro mani. Ma se vinciamo, sicuramente il destino sarà nelle nostre mani. Poi ci restano ancora sette partite”.

Foto: twitter Manchester City