Guardiola difende Arteta: “E’ tra i migliori allenatori che ci sono in giro, per uscire da questo brutto periodo ci vorrà del tempo”

E’ un momentaccio in casa Arsenal, sette sconfitte in undici turni di Premier e Gunners vicini alla zona retrocessione.

Non mancano le critiche nei confronti del tecnico Mikel Arteta, a suo favore però si è schierata sia la dirigenza del club che il suo vecchio mentore Pep Guardiola, che ha parlato così a Reuters:

“Non esiste un tecnico migliore di lui per guidare l’Arsenal in questa e nella prossima stagione. E’ uno dei migliori allenatori che abbia mai visto e non ha bisogno che io lo sostenga pubblicamente perché lo sa. Sono sicuro che cambierà le cose e otterrà le prestazioni che tutti si aspettano. Spesso per uscire da un brutto periodo ci vuole tempo”.

Foto: Twitter Manchester City