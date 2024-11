Guardiola: “De Bruyne si sente meglio. A breve rienterà”

Manchester City sfiderà lo Sporting Lisbona nella quarta giornata di Champions League. Queste le parole di Guardiola in conferenza stampa: “Kevin De Bruyne ha iniziato a sentirsi meglio, ma è passato un mese e mezzo, e la partita contro il Bournemouth è stata molto impegnativa. Forse negli ultimi 10 o 15 minuti avremmo potuto farlo, ma soprattutto con Kevin cerco di prendermi cura di lui. Quando è tornato dopo cinque mesi di infortunio la scorsa stagione, ha concluso bene e ha ricominciato bene dopo il suo ritorno. Certo che abbiamo bisogno di lui, e tornerà. Cercheremo di riportarlo gradualmente, al momento giusto e nel posto giusto per farlo”.

Su Kyle Walker:“Da quando è tornato questa stagione dopo gli Europei, ha partecipato a quattro o cinque allenamenti. Quindi può giocare senza allenarsi grazie alla sua condizione fisica, è incredibile. Ma ovviamente deve tornare nella routine di giocare partite e concentrarsi su ciò che dobbiamo fare. Apprezzo molto lo sforzo che ha fatto per tornare”.

Precisando però la situazione corrente: “Negli ultimi 16 giorni da quando ha giocato l’ultima partita con la nazionale inglese, è arrivato, non si è allenato neanche una volta tranne ieri per sei minuti, nei box. Sei minuti. Poi oggi ha giocato 90 minuti contro Semenyo e tutti i giocatori veloci, non è facile. È il nostro capitano, e abbiamo bisogno che torni al meglio e, passo dopo passo, speriamo che possa raggiungerlo”.

Foto: sito Manchester City