Guardiola: “De Bruyne? Sento delle voci di offerte, ma vorrei rimanesse ancora con noi”

Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa a ridosso del match di FA Cup con il Luton Town, rispondendo alle domande della stampa presente. Queste le sue parole, in particolare, sul futuro di Kevin de Bruyne, legato ai Citizens da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025: “La domanda dovreste farla a lui, a me piacerebbe che rimanesse ma non lo so. Sento e leggo delle voci ma non so se c’è un’offerta e se l’Arabia Saudita lo vuole. Mi piacerebbe averlo ancora, ma a ognuno il suo.”

Foto: Twitter Manchester City