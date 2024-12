Guardiola: “De Bruyne è vicino al recupero completo. Negli ultimi giorni si è sentito meglio”

Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Nottingham Forest, parlando del periodo difficile che sta attraversando la sua squadra e dei possibili rientri, con un focus particolare su Kevin De Bruyne.

Gli infortuni hanno impedito alla squadra di esprimere il proprio pieno potenziale: “Con tutta la squadra in questa stagione saremmo vicini al livello raggiunto la scorsa stagione. A gennaio ne parleremo internamente, perché dipenderà dalla situazione in cui ci troveremo in quel momento”.

Su De Bruyne: “Kevin è vicino al recupero completo. Negli ultimi giorni si è sentito meglio”.

Situazione Stones: “John Stones non è vicino al ritorno. Ha ancora un infortunio al piede. Non so quando tornerà, ma posso dire che non ancora la prossima settimana”.

Foto: twitter manchester city