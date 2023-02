Guardiola: “De Bruyne e Laporte sono malati. Stasera seguirò Liverpool-Real Madrid e il Napoli, che è sempre un piacere”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions con il Lipsia.

Queste le sue parole: “De Bruyne e Laporte sono out, sono malati. Non so se saranno pronti per il weekend. Il primo non si sentiva bene subito dopo la partita contro il Nottingham Forest, il secondo invece ha accusato sintomi ieri. Il Lipsia sarà un avversario difficile, sappiamo che sono da molti anni una squadra di qualità, hanno schemi di gioco chiari, la fisicità del calcio tedesco e sono inarrestabili nella transizioni. Ho molto rispetto per loro, saranno due partite dure”.

Sulla Champions: “È un torneo fantastico e che adoro. Non so fino a dove arriveremo, ma siamo qui. Già qualificarsi e passare i gironi è difficile, per questo il sogno è di far bene domani e di andare ai quarti. Se la mia carriera finisse domani sarei più che benedetto per quello che ho fatto a Barcellona, ​​al Bayern Monaco e qui, per fare quello che ho fatto in Europa in così poco tempo. Alla fine il destino è già scritto. Ho avuto la sensazione che, nonostante quello che abbiamo fatto per molti anni, qualunque cosa accada, io personalmente fallirò. Niente sarà abbastanza. Per questo mi diverto, dopo la conferenza stampa mangerò bene, guarderò Real Madrid-Liverpool e il Napoli, che è sempre un piacere, e poi mi preparerò per la partita”.

Foto: twitter City