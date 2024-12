Guardiola: “Date tempo a Motta. Io avevo Messi, Xavi e Iniesta nell’età perfetta”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Pep Guardiola, ha così parlato prima della sfida contro la Juventus: “Per Thiago Motta vorrei del tempo, mi piacerebbe gli dessero del tempo. Io avevo Messi, Xavi, Iniesta nell’età perfetta, era diverso. Arriverete in fondo quest’anno? Non lo so, credo sinceramente sarà una stagione di grandissima difficoltà anche perché non siamo nemmeno preparati a questa situazione. Ma se riusciamo a passare il turno, non sarà facile batterci”.

Foto: guardiola twitter