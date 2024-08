Guardiola: “Ct dell’Inghilterra? Sono contento di essere al City, non so da dove venga questa voce”

Alcune voci in Inghilterra raccontavano della possibilità che Pep Guardiola diventasse il nuovo commissario tecnico dell’Inghilterra. E proprio lì è stata posta questa domanda allo stesso Guardiola, che ha risposto così: “Sono qui, sono davvero contento. Non posso dire niente. Non so da dove venga. Sono davvero soddisfatto qui. Non vedo l’ora che i giocatori siano pronti a tornare per iniziare ad allenarsi tutti insieme e rinfrescare ciò che dobbiamo fare”, le sue parole riportate da Sky Sports UK.

Foto: Twitter Manchester City