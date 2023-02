Guardiola: “Cosa fa il Chelsea non mi riguarda, il mercato è impazzito”

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa pre sfida con il Tottenham della sessione invernale di calciomercato effettuata dal Chelsea. I blues di Londra hanno speso oltre 300 milioni di euro: “So cosa sarebbe successo se l’avesse fatto il Manchester City… Quello che voglio dire è che siamo tra le ultime cinque-sei squadre di Premier League in termini di spesa netta (a gennaio) e abbiamo vinto undici trofei in cinque anni. Quello che fa il Chelsea non mi riguarda, noi sappiamo cosa facciamo anche ora che il mercato è impazzito. Quello che fanno loro però non è affar mio, ci sono dei regolamenti”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City