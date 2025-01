Guardiola: “Contro il Chelsea saranno convocati tutti i nuovi, siamo senza giocatori”

Nonostante fosse in vantaggio di due gol, il Manchester City ha finito per soccombere per 4 a 2 contro il PSG nel match di Champions League. La sconfitta ha lasciato la squadra di Guardiola fuori dalle prime otto posizioni, che danno l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League. Motivo della sconfitta, anche le innumerevoli indisponibilità in rosa causa infortuni, che la società a provato a tamponare con tre acquisti importanti. Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida col Chelsea, il tecnico ha detto che Marmoush, Khusanov e Reis prenderanno parte alla gara.

“Marmoush? Non abbiamo fatto acquisti in estate e ora dobbiamo farlo a causa dei problemi e degli infortuni che abbiamo avuto. Se ci saranno anche Reis e Khusanov? Sì, naturalmente. Non abbiamo giocatori. Il Chelsea? Siamo vicini in classifica nonostante i nostri recenti problemi, ma questa settimana è molto importante. Le prossime due partite per noi sono due finali. Giochiamo in casa, con la nostra gente. Spero che con il vostro sostegno potremo fare buone prestazioni e raggiungere i risultati di cui abbiamo bisogno. I nuovi giocatori possono aiutare. Abbiamo avuto qualche problema, domani per esempio avremo un solo difensore centrale. Beh, forse di più, perché Khusanov può giocare lì. I nuovi ci aiuteranno”.

Foto: X Guardiola