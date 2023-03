Guardiola confessa: “Non conoscevo Perrone, mi ha sorpreso”

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato dell’ultimo acquisto del club inglese. I Cityzens a gennaio si sono assicurati le prestazioni di Maximo Perrone dal Velez Sarsfield in cambio di 11 milioni di euro. Mediano ventenne, classe 2003, che si è unito alla formazione del tecnico spagnolo in seguito al sudamericano sub 20. Recente l’esordio di Perrone con il Manchester City, le parole di Guardiola sul calciatore: “È venuto qui grazie all’intervento del nostro talent scout in Sud America, Joan Patsy. In passato ci ha consigliato Gabriel Jesus e Julián Álvarez, adesso Máximo Perrone. È un ragazzo che va più veloce nella sua testa che di gambe, si muove molto bene e ha molta visione. Avevo clip e informazioni, ma onestamente non lo conoscevo. Nemmeno i giocatori. E abbiamo pensato: ‘Wow, si muove bene!’ La sua qualità individuale è evidente e penso che crescerà con noi grazie al ritmo e la fisicità. È molto, molto bravo in spazi limitati”.

Foto: sito ufficiale Manchester City