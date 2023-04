Guardiola: “Con l’Arsenal non abbiamo fatto niente di speciale, tutto normale”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così presentato la sfida di Premier League di domenica contro il Fulham, ripartendo dalla vittoria contro l’Arsenal: “Non abbiamo fatto nulla di speciale, tutto normale. Siamo fiduciosi verso la partita contro il Fulham, questo è ciò che ci serve e vincere partite aiuta ad essere pronti. Abbiamo ancora sette partite, dobbiamo fare il nostro gioco. Dopo aver vinto all’Emirates all’andata, per esempio, abbiamo pareggiato contro il Nottingham Forest. Ora sfidiamo un team incredibile come il Fulham, non pensiamo di avere niente di garantito. Siamo contenti dell’ultima partita e della prestazione, certo, ma questo è quanto. Sette partite sono sette partite, in mezzo avremo anche la Champions. Non fraintendetemi, però, anche fossi stato 10 punti dietro crederei ai miei calciatori. Devi sedurli ogni giorno per essere sicuro che porteranno in fondo il lavoro. Perdere comunque fa parte della competizione”.

Poi ha proseguito parlando della sfida di Champions contro il Real Madrid: “Non abbiamo pianificato niente, ho un’idea più o meno precisa ma il Real Madrid stesso è cambiato molto. Siamo concentrati solo sulla prossima partita, non abbiamo tempo di dare priorità: confermarci campioni in Premier League è allo stesso livello della Champions. Ora la mia attenzione è sul Fulham, poi sul West Ham e sul Leeds. Quindi, poi, ci prepareremo per Madrid”.

foto: Twitter Manchester City