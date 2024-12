Guardiola: “Ci alleneremo anche a Natale. Dobbiamo ottenere risultati il più velocemente possibile”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato del programma dei Citizens durante il Natale: “Ci alleniamo oggi, ci alleniamo domani sera, resteremo qui e giocheremo il giorno di Santo Stefano. In questa situazione, non c’è un avversario perfetto. Dobbiamo ottenere risultati il più velocemente possibile, che ci aiutino a ridurre la distanza del rientro dei giocatori. Ora stiamo affrontando l’Everton, sono in un buon momento, i risultati e le prestazioni lo dimostrano, e speriamo che con i nostri uomini possiamo essere coerenti e ottenere un risultato”.

Foto: guardiola twitter